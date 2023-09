Dias Ferreira e polémica com VAR. “Futebol português está no seu melhor”

Dias Ferreira, antigo vice-presidente e presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, reage com ironia à polémica em redor do vídeoárbitro no empate entre FC Porto e Arouca: "agora o futebol português está no seu melhor”, diz o antigo dirigente a Bola Branca.

Uma alegada falha na corrente elétrica da tomada onde se encontrava o sistema do VAR no Estádio do Dragão terá provocado a interrupção das comunicações entre o árbitro Miguel Nogueira e o vídeoárbitro Rui Oliveira. Dias Ferreira não se inibe de levantar questões.

“O que se deve averiguar é, a partir do momento em que se perceba a quem é que aquela história aproveita, porque é que aquela falha nas imagens aconteceu. Eu não sou de teorias da conspiração, mas a quem é que aquilo beneficia? Quem tem capacidade e poder para averiguar, deve fazê-lo, porque é estranho”, acusa.

Divulgação dos áudios do VAR “não é mau” para quem “nada faz pela transparência”

Os áudios das conversas entre árbitro e VAR vão passar a ser divulgados num programa mensal da SportTV. Para Dias Ferreira, esta não é uma “má medida”, mas peca por curta.

“Acho que isso é muito tempo, vai dar muito tempo para que se façam muitas conversas antes disso chegar. Se isso fosse todas as semanas a seguir à jornada seria muito melhor, mas para quem não faz nada pela transparência, como o Conselho de Arbitragem, já não é mau. Não vale a pena estar a querer passar de pobre a rico de um dia para o outro”, conclui, em declarações à Renascença.