Rúben Amorim. Empate "justo"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera “justo” o empate entre arsenalistas e leões, partida da jornada 4 da I Liga.

"Podíamos ter sido mais pressionantes, mas com o golo tivemos várias saídas e com perigo, depois também foi um grande golo do adversário numa segunda parte não tão bem jogada. Foi este o resultado num campo difícil. Faltou definir melhor, mas fomos compactos e consistentes. Também tivemos um golo anulado num momento em que estávamos confortáveis. Estivemos sempre mais perto dos golos, o Sp. Braga teve alguma bola que não costumamos consentir, o empate é justo. Se tivéssemos de olhar para as grandes ocasiões, nós estivemos mais perto", referiu.

Na flash interview da Sporttv, o técnico dos leões aproveitou para explicar as saídas de Paulinho e Hjulmand.

“O Morten [Hjulmand] vai melhorar, pareceu-me bem com bola mas demorava a disparar sobre os médios à sua frente. O Paulinho esteve a semana toda condicionado, tem uma dor no solear [um músculo da perna]. Pelo momento dele entrou no jogo, senti que não era o melhor Paulinho e para não arriscar meti o Marcus [Edwards], até porque nós tínhamos espaços entrelinhas”.

Agora o campeonato pára e a equipa de Alvalade está no grupo dos líderes. "É sempre importante e é sempre esse o objetivo: ver o copo meio cheio. Vamos para a paragem em primeiro com o Boavista e com o FC Porto e, portanto, há que seguir em frente."

O Sp. Braga e o Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 4 do campeonato.