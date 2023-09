Rúben Amorim “bastante satisfeito” com mercado de transferências

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, mostrou-se "bastante satisfeito" com o mercado de transferências realizado pelo clube da I Liga de futebol, tendo de pagar um jantar de agradecimento ao diretor desportivo Hugo Viana.

"Penso que estamos ao nível dos nossos rivais, temos potencial para isso. São plantéis diferentes. Temos muita juventude, mas também já temos jogadores com experiência. Estou bastante satisfeito e tenho de pagar um jantar ao Hugo Viana, que bem merece pelo grande mercado que fez", assumiu Rúben Amorim, em conferência de imprensa.

O treinador dos 'leões' fez um balanço do mercado na antevisão do duelo frente ao Sporting de Braga, da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se realiza dois dias depois do encerramento do período de transferências.

"Estive sempre descansado. As coisas aconteceram de forma mais precoce, o que nos permitiu ir buscar os jogadores que queríamos. Tinha a garantia de que não ia sair mais ninguém e foi o que aconteceu. Agora, os jogadores estão mais focados. Fizemos tudo com muita calma, o que ajudou todas as partes. Foi um mercado tranquilo", sublinhou.

O jovem lateral direito espanhol Iván Fresneda, de 18 anos, foi a última contratação do Sporting no verão, recrutado ao Valladolid, e já está entre os convocados para a visita a Braga, revelou também Rúben Amorim, quando questionado sobre a aptidão do atleta.

Igualmente na quinta-feira, foi conhecido o emparelhamento da fase de grupos da Liga Europa, que colocou o Sporting no Grupo D, com os italianos da Atalanta, os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Raków Czestochowa, equipas e deslocações "difíceis".

"Temos de nos focar muito no campeonato e, jogo a jogo, perceber o que esses jogos precisam. É um grupo perigoso, com equipas e deslocações difíceis, mas vamos estar preparados. É muito bom estar nas competições europeias. Gostaria de estar na Liga dos Campeões, mas todos vão jogar. Queremos estar em todas as frentes", assegurou.

O Sporting, terceiro colocado, com nove pontos, visita o Sp. Braga, 12.º, com três, na quarta ronda da I Liga portuguesa de futebol, no domingo, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga, arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.