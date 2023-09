Rúben Amorim. “A Seleção não deve ser para ajudar jogadores que estão em momento maus”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, critica algumas escolhas de Roberto Martinez na seleção.

“A Seleção não deve ser para ajudar jogadores que estão em momento maus, nem para dar prémios aos que estão em momento bom. Os melhores devem ir. Depois há um estilo e há jogadores que não encaixam mesmo com grande rendimento. É isso que diria: aos jogadores do Sporting têm de ir porque merecem e têm de encaixar na ideia do Selecionador. Não deve ser um prémio nem [servir] para ajudar jogadores psicologicamente - toda a gente gosta de ir à Seleção, é um momento-chave na carreira”, refere.

O técnico dos leões acrescenta: “Deve ser [avaliado] o facto de ter de ganhar o próximo jogo e o rendimento, juntando as duas coisas os jogadores devem ser chamados. Por isso digo: os jogadores do Sporting não devem ter esse prémio, devem ter essa oportunidade de defender a Seleção.”

“Muitos jogadores do Sporting podiam ser chamados, ele era um deles, temos vários aqui. Não foram, portanto têm de continuar a trabalhar sem stress, sem fazer caso disso. São escolhas de um selecionador que tem de ter resultados, é o que lhes pedimos. Às vezes, manter os mesmos jogadores ajuda a criar uma dinâmica de grupo. Sei que há jogadores nossos que já deviam ter sido chamados há algum tempo, não foram, vamos em frente”, refere.