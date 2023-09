Sporting varre a casa. Tanlongo cedido ao Copenhaga

O Copenhaga anunciou a contratação do médio Mateo Tanlongo, por empréstimo do Sporting.

Segundo a nota oficial do clube dinamarquês, a cedência inclui uma opção de compra, embora o valor não seja revelado.

Tanlongo não fazia parte das opções de Rúben Amorim para esta época. O argentino esteve no Mundial sub-20 ao serviço da sua seleção e vai agora continuar carreira no campeão da Dinamarca, onde poderá jogar Liga dos Campeões.

O médio deixou o Rosario Central e reforçou o Sporting no mercado de janeiro. Somou 14 partidas, mas nunca foi titular nas opções do técnico.

O novo número 8 do Copenhaga não esconde a felicidade por assinar pelo Copenhaga: "É uma grande oportunidade para mim. O Copenhaga é um clube respeitado com grandes resultados na Europa e na Dinamarca, mais recentemente com o apuramento para a Liga dos Campeões".

Jacob Neestrup, o jovem treinador do Copenhaga, avalia Tanlongo como "um jogador trabalhador e dedicado que coloca a equipa em primeiro lugar e luta para recuperar muitas bolas. Tem de se adaptar e começará a lutar pelo tempo de jogo".