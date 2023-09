Sporting defronta Atalanta, Sturm Graz e Raków na Liga Europa

O Sporting vai defrontar os italianos da Atalanta, os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Raków na fase de grupos da Liga Europa.

Os leões, que este ano regressam à fase de grupos da Liga Europa após o quarto lugar da época passada, ainda sonharam com presença no pote 1 do sorteio, mas passagem do Ajax no "play-off" atirou o clube de Alvalade para o pote 2.

A equipa de Rúben Amorim vai medir forças com o quinto classificado da época passada da Serie A, o segundo classificado do campeonato austríaco e campeão da Polónia. Sporting jogará às quintas-feiras a 21 de setembro, 5 de outubro, 26 de outubro, 9 de novembro, 30 de novembro e 14 de dezembro.

A Roma, de José Mourinho, foi sorteada no grupo G, com Slavia de Praga, Sheriff e Servette.

Os grupos da Liga Europa:

Grupo A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, TSC Backa Topola

Grupo B: Ajax, Marselha, Brighton, AEK de Atenas

Grupo C: Rangers, Bétis de Sevilha, Sparta de Praga, Aris Limassol

GRUPO D: Atalanta, Sporting, Sturm Graz, Raków

Grupo E: Liverpool, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse

Grupo F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Grupo G: Roma, Slavia de Praga, Sheriff, Servette

Grupo H: Leverkusen, Qarabag, Molde, e Hacken