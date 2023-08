Sporting empresta Fatawu ao Leicester City

O Leicester City anunciou a contratação do avançado Fatawu, por empréstimo do Sporting.

De acordo com o comunicado do clube inglês, não há qualquer indicação de uma opção de compra pelo extremo ganês de 19 anos de idade. No entanto, de acordo com a imprensa nacional, o negócio inclui uma opção de compra de 17 milhões de euros, que se tornará obrigatória caso o Leicester City consiga a subida à Premier League.

Fatawu não fazia parte das opções de Rúben Amorim e não foi convocado para qualquer jogo esta época.



Contratado ao Dreams FC, Fatawu jogou nos sub-19, equipa B e equipa principal dos leões na época passada. Rúben Amorim lançou o internacional ganês em 12 jogos da equipa A.

"Estou muito feliz, é um grande momento, estou satisfeito por cá estar. Foi o momento certo, acho que podem ajudar-me a crescer. O treinador falou comigo sobre os planos que tem para mim e como quer que eu jogo", disse, citado pelo site do Leicester City.