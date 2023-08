Sporting cai no pote 2 da Liga Europa

O Sporting vai ficar no pote 2 do sorteio da fase de grupos da Liga Europa, que se realiza esta sexta-feira no Mónaco, ao meio dia. Os leões podem defrontar alguns nomes sonantes como Liverpool, Roma, Ajax ou Villarreal.

A equipa de Rúben Amorim tinha a possibilidade de integrar o pote 1 do sorteio, no entanto, para isso estava dependente de uma conjunção de resultados de terceiros.

Para o Sporting integrar o pote 1 era preciso, após a eliminação do Rangers frente ao PSV, que o Dínamo Zagreb e o Ajax saíssem de competição esta quinta-feira.

O Dínamo Zagreb perdeu 1-4 frente ao Sparta de Praga, e foi afastado, com um resultado agregado de 4-5 nas duas mãos.

Porém, apesar da derrota do Ajax esta quinta-feira frente ao Ludogorets, por 1-0, o conjunto das duas mãos permitiu aos holandeses passarem para a fase de grupo da Liga Europa.

A junção de resultados fez os leões serem remetidos para o pote 2 e poderem defrontar alguns dos “tubarões europeus”.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realiza-se esta sexta-feira. Confira as equipas e os potes:

Pote 1

West Ham

Liverpool

AS Roma

Ajax

Villarreal

Bayer Leverkusen

Atalanta

Rangers

Pote 2

Sporting

Slavia Praga

Stade Rennes

Olympiacos

Real Betis

LASK Linz

Marseille

Qarabag

Pote 3

Molde

Brighton

Sheriff Tiraspol

Union Saint-Gilloise

Freiburg

Sparta Praga

Maccabi Haifa

Sturm Graz

Pote 4

Toulouse

AEK Atenas

Backa Topola

Servette

Panathinaikos

Raków Czestochowa

Aris Limassol

Häcken