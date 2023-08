Sporting ao lado de Otávio Ataíde. "Apoiaremos sempre aqueles que levantem a voz"

O Sporting condenou "qualquer ato discriminatório" e anunciou apoio a Otávio Ataíde, jogador do Famalicão que foi vítima de insultos racistas nas redes sociais por alegados adeptos leoninos.

"O Sporting CP condena qualquer acto discriminatório, independentemente da origem ou destinatário. Foi assim Ontem, é assim Hoje, será assim Sempre. Nascemos assim, crescemos assim, educamos assim. Está escrito no nosso ADN e no artigo terceiro dos nossos Estatutos", pode ler-se na nota nas redes sociais.

Os leões recordam ainda que foram "dos poucos clubes, se não mesmo o único, em Portugal, a aderir ao Blackout nas redes sociais, mesmo quando decorria a final da UEFA Futsal Champions League em 20/21, que vencemos".

O clube de Alvalade garante que apoia "sempre todos aqueles que levantem a voz e tomem medidas por terem sido alvo deste tipo de discriminação ou violência. E apoiaremos sempre aqueles que a estes últimos se juntam nesse labor. Apoiamos Otávio Ataíde", pode ler-se.

Otávio Ataíde revelou, na terça-feira, ter recebido nas redes sociais mensagens com insultos racistas, que publicou na sua página na rede social Instagram, considerando estas "graves ofensas" de "cunho racista e xenófobo".

O caso já foi encaminhado para o Ministério Público pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O Sporting deixa ainda o apelo ao reporte deste tipo de casos: "Vamos mais longe: apelamos a todos os que, tal como neste caso, se juntaram e levantaram a voz, que o façam sempre, e assumam esta luta diária e constante".

"Os casos são muitos e recorrentes, sobretudo nas redes sociais onde quem ofende se esconde cobardemente por trás de um teclado", pode ler-se, antes de concluir.

"Mas não se esgotam no mundo digital, nem no mundo do desporto. Levantemos todos a voz a todo o tipo de conduta agressiva, a que semanalmente assistimos em Portugal dentro dos próprios relvados por parte de dirigentes e equipas técnicas. Ou fora deles, inclusive em agressões físicas a órgãos da comunicação social. Esta é uma realidade transversal a qualquer sector, à qual o desporto não é alheio", pode ainda ler-se.