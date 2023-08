Oficial. Fresneda é reforço do Sporting

O Sporting anunciou a contratação do lateral Iván Fresneda.

O lateral de 18 anos já tinha chegado ao final da tarde de domingo a Alvalade e assistiu à vitória frente ao Famalicão no camarote. Esta quarta-feira, o defesa assinou o contrato válido até 2028 e a cláusula de rescisão fica fixada nos 80 milhões de euros.

Fresneda, que chegou a estar associado a clubes como Barcelona e Chelsea, custa cerca de 9 milhões de euros aos leões, mais dois em objetivos.

“Para mim é um orgulho tremendo poder representar este grande clube e vestir esta camisola. Estou muito entusiasmado com esta nova etapa e quero desfrutar ao máximo. Falei com o Pedro Porro e deu-me muito boas informações, contou-me sobre o tempo em que esteve aqui, do que desfrutou, do que as pessoas lhe transmitiram, do contacto com os companheiros e para mim foi um passo para tomar a decisão de vir para este grande Clube”, disse, aos meios do clube.

O Valladolid, que desceu de divisão, reserva 10% de uma futura transferência.

Fresneda, de apenas 18 anos, é internacional sub-19 espanhol e estreou-se na La Liga na época passada, com 24 partidas disputadas. É o terceiro reforço do Sporting este verão, depois de Viktor Gyokeres e Hjulmand.

Rúben Amorim fica agora com três opções para lateral-direito. Fresneda junta-se a Ricardo Esgaio e também Geny Catamo, que pode também jogar à esquerda.