Paulinho acredita no regresso à seleção nacional

O avançado Paulinho, do Sporting, acredita que pode voltar a ser chamado à seleção nacional.

"Se tenho esperança em ser chamado à Seleção? Sim, claro que acredito. Sou português, jogo num grande, estou bem e não era a primeira vez. Acho natural acreditar", referiu, em declarações à Sport TV.

O selecionador Roberto Martinez assistiu à partida dos leões contra o Famalicão em Alvalade. A próxima convocatória é conhecida na sexta-feira, dia 1 de setembro.

Paulinho é o melhor marcador do campeonato com quatro golos marcados em três jornadas disputadas. O avançado de 30 anos marcou um frente ao Vizela, bisou com o Casa Pia e voltou a marcar na noite de domingo, em Alvalade, frente ao Famalicão.

O avançado não seria uma estreia na seleção, uma vez que somou três internacionalizações em 2020, ainda com Fernando Santos no comando técnico. Bisou frente a Andorra, na estreia, e foi suplente utilizado frente à França e Croácia, jogos da Liga das Nações.

Roberto Martínez tem apostado em chamar Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos para a posição de ponta de lança, sendo que jogadores como Diogo Jota e Rafael Leão também podem desempenhar a função. André Silva, escolha habitual de Fernando Santos, também ainda não foi chamado por Martínez.

Já sobre o início 100% vitorioso do Sporting no campeonato, Paulinho olha para a próxima partida.

"É um Sporting com três jogos e três vitórias, agora tem o quarto jogo [contra o Sp. Braga] e vai tentar ganhar, que é o que interessa".