Rúben Amorim. “Difícil, mas vitória justa”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera que a partida contra o Famalicão foi “difícil”, mas não tem dúvidas: “vitória justa”.

“Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas creio que fomos competentes. Nesta fase final aguentámos o 1-0, mas no jogo todo estivemos sempre perto de marcar. Uma vitória justa”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Amorim acrescentou que gostou “da emoção e intensidade” da primeira parte.

Sobre Paulinho, que voltou a marcar, o técnico dos leões referiu: “Há momentos bons e maus. Sempre desvalorizei as fases más e vou desvalorizar a fase boa. Fez o seu trabalho e tem de trabalhar nos treinos para jogar no próximo jogo”.

Quanto ao médio Hjulmand, que se estreou a titular, Rúben Amorim disse: “Muito inteligente a ler o jogo, vai melhorar no rendimento físico. Joga muitas vezes para a frente. Quando a bola lhe chega já sabe o que fazer. Está a mostrar o que esperávamos, mas anda pode dar mais”.

O Sporting venceu 1-0 diante do Famalicão, com golo de Paulinho. Os leões somam três vitórias em três jogos no campeonato.