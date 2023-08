"Fresneda será titularíssimo do Sporting"

Iván Fresneda será um "titularíssimo do Sporting", mas precisará de alguns meses para se adaptar ao contexto do clube de Alvalade.

A opinião é de Pedro Correia, atual dirigente do Aves SAD, mas que na época passada foi olheiro do Valladolid, atual clube que representa o lateral-direito de 18 anos que os leões estão interessados.

Em declarações a Bola Branca, Pedro Correia acredita que o defesa "ainda" não será um titular de caras no Sporting, "mas depois de uns meses - de adaptação e de perceção do contexto – acredito que será titularíssimo".

Formado no Leganés e Valladolid, Fresneda estreou-se na equipa principal em 2021/22 e afirmou-se na equipa principal na época passada, na La Liga.

"Veio da formação do Valladolid, tem uma capacidade técnica que alia com o perfil físico. Trata-se de um potencial jogador, em termos futuros, de elevado nível. Tem muitos jogos da La Liga no ano passado, e por isso já vivenciou de uma intensidade que lhe permitiu amadurecer", aponta.

Correia acredita que, apesar da idade, Fresneda já demonstra maturidade acima da faixa etária.

"Vai ter exigências mais elevadas no Sporting, claro que sim, mas está pronto para isso. E está uns passos à frente, até, em relação aos jogadores da idade dele. Vivenciou algo que o levou a amadurecer algo de uma forma mais rápida", termina.

Os leões ainda procuram um lateral-direito para colmatar a saída de Hector Bellerín, que temporariamente rendeu Pedro Porro na equipa. O Sporting já investiram mais de 40 milhões de euros este verão nas contratações de Gyokeres e Hjulmand.