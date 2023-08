Rúben Amorim e o erro que beneficiou o Sporting. “Não pode acontecer”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, não tem dúvidas: o primeiro golo dos leões contra o Casa Pia é mal validado. “Essas coisas não podem acontecer”.

Na flash interview da Sporttv, o técnico verde e branco referiu:

“Essas coisas não podem acontecer. Também ocorreu a falta do Viktor antes do golo do Casa Pia. É uma situação que tem um impacto muito grande. Isto não pode acontecer. As coisas têm de ser tratadas com muita seriedade porque amanhã podemos ser nós”, referiu.

“É um erro [de arbitragem] que acaba por beliscar a nossa vitória. Não há que esconder”, acrescentou.

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-1, com bis de Paulinho. Os leões somam duas vitórias em dois jogos.

O Conselho de Arbitragem (CA) admite que houve um erro do vídeoárbitro no primeiro golo do Sporting frente ao Casa Pia.

"No lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", refere o Conselho de Arbitragem.

"O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado", indica o organismo de supervisão da arbitragem.