​Conselho de Arbitragem admite erro no primeiro golo do Sporting frente ao Casa Pia

O Conselho de Arbitragem (CA) admite que houve um erro do vídeoárbitro no primeiro golo do Sporting frente ao Casa Pia, apontado por Paulinho.

"No lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", refere o Conselho de Arbitragem.

O organismo de supervisão refere que, "ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting, foi no ombro o que conduziu a um erro de análise".