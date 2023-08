"O Sporting é favorito, mas o Casa Pia vai tentar surpreender"

Depois da vitória em Faro na primeira jornada do campeonato, o Casa Pia recebe o Sporting. A equipa de Lisboa, tal como na época passada, continua a não poder jogar no estádio Pina Manique, por falta de condições, o que não impede o presidente do clube, Vitor Franco, de olhar com otimismo para a receção ao Sporting.

"Começámos bem, agora é o Sporting, e o Sporting é mais difícil, é mais complicado, mas vamos fazer o melhor possível. Temos alguma esperança de fazer um bom resultado, vamos tentar. O Sporting é o favorito, é mais forte, jogamos longe da nossa casa e, portanto, é um campo neutro, mas vamos tentar fazer o melhor possível", assegura.

O Casa Pia bem tentou jogar esta época mais perto de casa; as alternativas Restelo e Estádio Nacional revelaram-se inviáveis.

"Tentámos jogar mais perto, mas não foi possível. O Estádio Nacional teve alterações e há outros interessados, nomeadamente as federações e o futebol amador. O estádio do Restelo não foi possível chegar a nenhum acordo e, portanto vamos para Rio Maior, onde fomos muito bem recebidos pelo presidente e pelo vice-presidente da Câmara Municipal, e esperamos que as pessoas de Rio Maior apoiem o Casa Pia", deseja.

Victor Franco espera que a Câmara de Lisboa permita ao Casa Pia realizar as obras no Pina Manique a tempo de iniciar em casa a próxima temporada.

"Neste momento estamos dependentes da autorização da Câmara Municipal de Lisboa para podermos iniciar as obras. Se nós conseguirmos ter o estádio construído e tudo pronto no fim desta época, já seria muito bom", afirma.