Nuno Santos renova contrato com o Sporting até 2027

O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Nuno Santos até 2027, para as próximas quatro épocas.

O lateral e extremo-esquerdo português, de 28 anos, tinha contrato até 2025 e estende-o, agora, por mais duas temporadas. Além disso, a cláusula de rescisão mantém-se nos 60 milhões de euros.

Citado pelo site oficial do Sporting, Nuno Santos revela que "já queria muito ficar" em Alvalade, "mas este é mais um motivo de confiança do clube", pelo qual o esquerdino garante que vai "continuar a dar tudo".

“É um sentimento de muita felicidade, orgulho e vou continuar a fazer tudo por este clube, tentar ganhar títulos. Nós vamos dar sempre tudo, porque é um clube enorme e nós senti-nos muito felizes aqui, falo por mim e pela equipa", afirma o polivalente jogador.



Formado entre FC Porto e Benfica, Nuno Santos mudou-se para o Rio Ave em 2017/18. Ao fim de três épocas em Vila do Conde, chamou a atenção do Sporting, onde está desde 2020/21, a época do título nacional.

Em três temporadas em Alvalade, Nuno Santos soma um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Na última época, registou nove golos e oito assistências em 49 jogos ao serviço do Sporting.