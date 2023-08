"Um jogador só é caro quando não rende e Gyokeres chegou, viu e venceu"

Fernando Mendes ficou surpreendido com a prestação de Viktor Gyokeres, fundamental para a vitória do Sporting sobre o Vizela, por 3-2.

O ponta de lança internacional sueco marcou dois golos na estreia dos leões no campeonato. Em entrevista a Bola Branca, Fernando Mendes reconhece que Gyokeres pode ser decisivo em muitos jogos, no entanto, avisa que não pode ser só ele a fazer a diferença:

"A exibição do Gyokeres foi uma agradável surpresa. Um jogador caro, caro entre aspas, porque um jogador só é caro quando não rende, e ele chegou, viu e venceu. É um jogador que pode dar muito jeito ao Sporting. Traz outras coisas que os avançados do Sporting normalmente não têm trazido. É rápido, é forte no um para um e joga muito bem com os pés."

"Foi o primeiro jogo e foi excelente a prestação dele, agora é dar continuidade, mas sozinho não faz tudo, precisa de alguém também na equipa que o ajude. Agora, acredito que, em alguns momentos, possa resolver as coisas sozinho", afirma o antigo jogador do Sporting.

Catamo a lateral-direito

Rúben Amorim surpreendeu com Geny Catamo a assumir o corredor direito, antes de Esgaio ter sido chamado ao jogo a meio do segundo tempo. Na opinião de Fernando Mendes, a opção pelo moçambicano, que "tem de ser trabalhado", é válida, se este evoluir nos aspetos defensivos.

"É bastante forte e rápido, mas tem algumas deficiências em termos defensivos. O que é perfeitamente normal, por não estar habituado a jogar naquela posição. Parece-me que é uma opção válida mais para a frente. Naquela posição, acho que vai ter um pouco de dificuldades. Agora, treinando e trabalhando, as coisas podem melhorar. Para jogar naquela posição, tem de saber atacar bem e defender minimamente", vinca.



Candidatura ao título

Amorim assumiu a candidatura ao título de campeão. Fernando Mendes espera para ver, mas dá nota positiva a este Sporting revigorado e que "fica com uma excelente equipa e com mais alternativas", face às compras de Gyokeres e Hjulmand. "Falta um lateral-direito", ressalva.

"Quanto ao ser candidato, quem joga no Sporting e veste aquela camisola, independentemente de as coisas correrem bem, tem de se assumir sempre como candidato ao título, dentro das armas que o Sporting possui neste momento. O campeonato começou agora, há muito jogo pela frente, há muito trabalho, há muita coisa a fazer, portanto esperar. Agradou-me o que vi, agradou-me a pré-época. É esperar para ver", conclui.