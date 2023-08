Augsburgo devolve Renato Veiga ao Sporting meio ano mais cedo

O Augsburgo comunicou, esta terça-feira, a devolução de Renato Veiga ao Sporting, seis meses antes do fim do empréstimo.

O central português, de 20 anos, que também joga a lateral-esquerdo e médio-defensivo, foi cedido ao clube alemão em janeiro de 2023 e participou em 13 jogos da Bundesliga. Era suposto lá continuar até 31 de dezembro, no entanto, o Augsburgo decidiu "cessar o empréstimo prematuramente".

"Depois de analisarmos os primeiros seis meses, falámos com o Renato Veiga e decidimos terminar o empréstimo mais cedo. Gostaríamos de lhe agradecer pelo compromisso com a camisola do FCA e desejamos-lhe o melhor para o futuro", afirma o diretor desportivo do Augsburgo, Stefan Reuter, citado no site oficial do clube.

De acordo com as informações veiculadas na imprensa alemã no final de junho, o Augsburgo pretendia acionar a opção de compra de seis milhões de euros. Contudo, afinal, nem o fazem, nem ficam com Renato Veiga até ao final do empréstimo.

Formado no Sporting, Renato Veiga passou por sub-19, sub-21, sub-23 e equipa B, contudo, nunca se estreou pela equipa principal.