Oficial. Hjulmand é reforço do Sporting

O médio Morten Hjulmand é reforço do Sporting. Os leões oficializaram, este domingo, a contratação do jogador dinamarquês, de 24 anos, que custou 18 milhões de euros, mais três milhões em objetivos.

O ex-atleta do Lecce assinou até 2028 e fica com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Em declarações aos meios do clube, Hjulmand disse: "Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores. É um clube muito grande na Europa, com muita História e troféus e habituado a jogar nas competições europeias".

O jogador já esteve este sábado em Alvalade a assistir à partida contra o Vizela e saiu satisfeito: “Foram três pontos muito importantes”, mas também sublinhou que “foi espectacular ver o estádio e os adeptos”. “Fiquei muito feliz com a vitória e gostei do ambiente. Foi muito bom, especialmente depois do último golo. O estádio ficou ao rubro”.

A fechar, o atleta deixou uma apresentação aos adeptos: "Ofereço equilíbrio à equipa. "Gosto de proteger a linha defensiva, de recuperar muitas bolas e ao mesmo tempo ligar o jogo também com os jogadores mais ofensivos".