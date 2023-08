"Misto de Palhinha com Ugarte". Rúben Amorim confirma Hjulmand

Morten Hjulmand ainda não foi oficializado pelo Sporting, mas o treinador Rúben Amorim já confirmou a chegada do médio.

Em declarações na flash interview da Sporttv, o técnico dos leões espera que Hjulmand traga “equilíbrio” à equipa dos leões.

"É importante para momentos difíceis como estes da segunda parte deste jogo, espero que nos possa dar mais controle nos jogos", referiu.

"Morten penso que será um jogador que nos vai trazer em certos momentos no controle dos jogos. Se é mais Palhinha ou mais Ugarte? As estatísticas dizem que são parecidos... diria que é um misto dos dois e esperemos que assim seja", disse, entre sorrisos.

Amorim acrescenta que o jogador já deve trabalhar com o resto do grupo no próximo treino.

Hjulmand esteve em Alvalade a assistir ao Sporting 3-2 Vizela.