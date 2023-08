Everton confirma contratação de Youssef Chermiti ao Sporting

O Everton confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Youssef Chermiti ao Sporting.

De acordo com a imprensa internacional, o ponta de lança português, de 19 anos, rende 15 milhões de euros no imediato, mais cinco milhões possíveis em variáveis. Chermiti assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2027, e vai usar o número 28.

O Sporting já se despediu de Chermiti. "Foram sete anos de leão ao peito. Boa sorte nesta nova aventura", pode ler-se no Twitter do clube, acompanhado de um vídeo com a mensagem "obrigado, Chermiti".

(em atualização)