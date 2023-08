Lecce dispensa Hjulmand para negociar com o Sporting

O Lecce anunciou, em comunicado, que o médio Morten Hjulmand foi autorizado a ficar fora dos convocados do último jogo de pré-época para negociar com o Sporting.

"Confirmamos que o jogador Morten Hjulmand não vai fazer parte dos convocados para o jogo frente ao Cadiz. O médio pediu e recebeu autorização para se encontrar com os dirigentes do Sporting para negociar uma proposta contratual", pode ler-se.

A confirmar-se o negócio, o médio dinamarquês de 24 anos será o segundo reforço dos leões depois de Viktor Gyokeres.

A imprensa italiana relata que a proposta dos leões ronda os 18 milhões de euros, mais três por objetivos.

Formado no Copenhaga, Hjulmand passou pela Áustria, no Admira Wacker, durante duas épocas, antes de se afirmar em Itália. Hjulmand esteve durante três temporadas no Lecce, de Itália. Na época passada, apontou cinco assistências em 36 jogos disputados na Serie A.

A confirmar-se, Hjulmand é o reforço que Amorim procurava para substituir Manuel Ugarte, que deixou o clube para reforçar o Paris Saint-Germain.