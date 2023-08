Chermiti falha treino do Sporting para negociar com Everton

Youssef Chermiti não participou no treino matinal do Sporting, esta quinta-feira, para negociar o contrato com o Everton.

A ausência do avançado, confirmada a Bola Branca, foi devidamente autorizada pelo clube.

O ponta de lança de 19 anos discute ainda os pormenores do contrato com os "Toffees", depois de os clubes chegarem a acordo para uma transferência no valor de 15 milhões de euros, que pode chegar aos 20 mediante objetivos.

O Sporting viaja para Inglaterra esta sexta-feira, onde vai defrontar - precisamente - o Everton, no Goodison Park, às 15h00 de sábado, no último jogo de pré-época.