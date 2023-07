Sporting. St. Juste e Nuno Santos continuam lesionados

O plantel do Sporting regressou esta segunda-feira a Alcochete para realizar um treino de recuperação, depois da vitória por 3-0 sobre o Villarreal no jogo de apresentação aos sócios, disputado na noite de domingo em Alvalade.

Os jogadores que estiveram mais minutos em campo nessa conquista do Troféu Cinco Violinos limitaram-se a fazer, então, trabalho de recuperação, mas os restantes treinaram-se normalmente no relvado da Academia Cristiano Ronaldo.

As exceções foram Jeremiah St. Juste e Nuno Santos, que estão entregues aos cuidados do departamento clínico dos leões, a recuperarem das respetivas lesões.

O plantel principal do Sporting terá direito a uma folga esta terça-feira, voltando a treinar quarta-feira, uma vez mais na Academia do clube. Será o início da preparação para o encontro amigável com o Everton, marcado para o próximo sábado, em Goodison Park e que será o derradeiro jogo dos verdes e brancos antes do arranque oficial da época.