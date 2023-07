Sporting perto de acordo por Hjulmand

O Sporting está muito perto de fechar a contratação do médio Morten Hjulmand.

Segundo o jornal "Record", os leões têm acordo praticamente fechado com o Lecce para a transferência do dinamarquês de 24 anos, que custará cerca de 12 milhões de euros, mais três mediante objetivos.

Formado no Copenhaga, Hjulmand passou pela Áustria, no Admira Wacker, durante duas épocas, antes de se afirmar em Itália. Hjulmand esteve durante três temporadas no Lecce, de Itália. Na época passada, apontou cinco assistências em 36 jogos disputados na Serie A.

A confirmar-se, Hjulmand é o reforço que Amorim procurava para substituir Manuel Ugarte, que deixou o clube para reforçar o Paris Saint-Germain.

Os leões têm apenas uma contratação oficializada neste verão, a de Viktor Gyokeres.