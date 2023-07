"Sporting parte em desvantagem" para a nova época

Lourenço, antigo jogador do Sporting, acredita que os leões partem em desvantagem para a nova temporada. Os favoritos são as equipas que terminaram à frente do Sporting na época passada.

"O Sorting parte em desvantagem porque os favoritos são sempre os que ficaram à frente. É uma nova época, novos jogadores e novas ideias. Há que contar com o Sporting. Quando não se conta como uma equipa com o Sporting, pode acontecer o que aconteceu em 20/21. Os da frente adormeceram e quando tentaram chegar já foi tarde", disse, a Bola Branca.

Os leões terminaram no quarto lugar numa temporada de objetivos falhados. O ex-jogador angolano diz que repetir a época é "impensável".

"Não só para os adeptos, mas principalmente lá dentro. Jogadores têm na consciencia que este ano vai ser diferente. Espera-se um novo Sporting que lute até ao fim pelo título", atira.

Gyokeres é o único reforço confirmado do Sporting. Lourenço espera ainda a entrada de um médio e lateral.

"A saída do Porro não foi bem preenchida, Bellerín não correspondeu. Sporting está a estudar quem vier será para disputar entrada no onze inicial", atira.

Lourenço fez toda a formação no Sporting e esteve ligado seis anos ligado ao clube enquanto sénior, com 34 jogos realizados na equipa principal.