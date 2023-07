Rúben Amorim: "Sporting está guardar as fichas todas para certos jogadores que demoram tempo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, explica que o clube está a levar o seu tempo para contratar os jogadores que quer.



Os leões apresentaram-se aos sócios apenas com o reforço Viktor Gyokeres. Em declarações à Sport TV no final do jogo de apresentação aos sócios, Amorim abordou o assunto porque "fala-se um bocadinho da falta de reforços do Sporting".

"O Sporting está a olhar para os jovens que tem no plantel, a testar tudo, a aguardar e a guardar as fichas todas para certos jogadores que demoram tempo. Estes grandes jogadores têm grandes salários, é preciso muito trabalho para eles virem para o Sporting. Andamos a fazer esse trabalho com o Viktor desde março. Temos de fazer as coisas assim", começa por dizer.

O técnico explica que a contratação de Gyokeres permite ao Sporting "jogar mais baixos porque ele dá-nos uma dimensão diferente. E depois queremos jogar não só para hoje. São jogadores com provas dadas, mas ainda assim com margem de progressão e que podem render em campo e fora dele. Mas foi por exibições destas que quisemos muito o Viktor".

No entanto, Amorim não fecha a porta a Paulinho, que poderá ver o seu espaço reduzido com a chegada do ponta de lança sueco. Paulo é compatível com Gyokeres? "Todos são. O Pote pode jogar no ataque, o Viktor, o Trincão ou o Chermiti que não jogou. Temos jogadores com características diferentes para sermos mais completos em todos os momentos do jogo, o que não aconteceu no ano passado".

Os leões têm ainda sido associados à contratação de Ueda e Hjulmand, mas o treinador não comenta e deixa os balanços para o final do mercado de transferências.

"Comentarei no fim, poderá haver mais entradas e saídas. Depende da vontade dos jogadores. O Viktor teve muita vontade de vir para aqui caso contrário não estava cá. O projeto é aliciante. Não temos a cartada da Champions, mas temos outras características e assim convencemos grandes jogadores. Não comento nomes. No final faremos o rescaldo do mercado", diz.

Amorim conclui e promete que o Sporting vai lutar pelo título depois de ter sido quarto classificado na época passada: "Mesmo depois de uma época de dificuldades e de termos perdido uma ou outra peça, seremos candidatos a lutar por todos os títulos".