Litos entende venda de Chermiti. "Não ia ter tantas oportunidades como desejaria"

Litos admite que Youssef Chermiti teria dificuldades em jogar no Sporting, esta época, pelo que a venda ao Everton é positiva para todas as partes.

Por outro lado, o antigo jogador acredita que a Premier League é o contexto ideal para Chermiti crescer, pela forma como os clubes ingleses apostam nos jovens jogadores e lhes dão tempo e espaço para crescer:

"Estes clubes, quando contratam, é para pelo menos cinco anos. São jogadores para irem crescendo sem a pressão tremenda que existe muitas vezes, infelizmente, no futebol português, em que é o momento e estes clubes ingleses dão tempo para que estes miúdos possam crescer."

O jovem que se segue



Na temporada passada, Chermiti apontou três golos e duas assistências em 22 jogos. Sem o açoriano, Litos encontra desde já a próxima pérola da frente de ataque do Sporting: Rodrigo Ribeiro, de 18 anos.



"No Europeu de sub-19, voltou a demonstrar todas as suas capacidades. É um miúdo que vai crescer no seio do Sporting, com dois pontas de lança muito mais experientes, e pode ter a sua evolução", avalia.

Chermiti chegou à formação do Sporting em 2016 e estreou-se na equipa principal na última época. Neste mercado de transferências, o Sporting contratou Gyokeres por 20 milhões de euros, mais quatro milhões.