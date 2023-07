Sporting derrota Villareal em jogo de apresentação

O Sporting derrotou este domingo o Villareal, por três bolas a zero, no jogo de apresentação diante dos adeptos e no âmbito de mais uma disputa do Trófeu Cinco Violinos.

Marcus Edwards foi o primeiro a abrir o marcador em Alvalade, aos 44 minutos.

O Villareal ainda chegou a empatar a partida, já nos descontos da primeira parte, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

A segunda parte fez os adeptos esperar por mais golos, mas, aos 72 minutos, Pedro Gonçalves aumentou o marcador.

E, por fim, aos 75 minutos, Paulinho fechou as contas com mais um tento.

A pré-época dos leões continua sem derrotas, a poucas semanas do início das competições oficiais.