Alvo do Sporting está pronto para “jogar e ajudar em Portugal”

Alessandro Zanoli está preparado para jogar em Portugal e no Sporting.

O central do Nápoles é um desejo do emblema de Alvalade para reforçar a lateral direita e Rafail Mamas, médio do AEK Larnaca, do Chipre, e antigo colega de Zanoli no campeão italiano, destaca a velocidade como a principal caraterística do defesa, que na época passada esteve emprestado à Sampdoria.

“Ele é um jogador muito rápido, tem muita qualidade. Acho que poderia perfeitamente jogar e ajudar numa equipa em Portugal. Quando jogámos juntos ele destacava-se e fiquei com a ideia de que poderia jogar num nível muito bom”, diz, em declarações a Bola Branca.

Opção a central

A polivalência de Alessandro Zanoli terá sido um fator chave para convencer Rúben Amorim. O italiano atua habitualmente como defesa-direito, mas Rafail Mamas garante que “pode jogar a central”, facilitado pelos 188 centímetros de altura.

“Quando jogámos juntos, na formação do Nápoles, às vezes utilizávamos 3 centrais e ele era um deles. Por isso sim, também pode jogar a central”, revela.

Zanoli traria ao plantel leonino concorrência para Ricardo Esgaio, o único lateral-direito com experiência na equipa principal, e cobertura para St. Juste, que tem sofrido com problemas físicos desde que chegou a Alvalade.

Um amigo e “boa pessoa”

Em entrevista à Renascença, o médio cipriota recorda as duas épocas em que jogou com Zanoli em Nápoles, entre 2018 e 2019, onde até foram colegas de quarto.

“Nós partilhávamos quarto quando jogámos juntos em Nápoles. Demo-nos muito bem, ele até me ajudou a aprender italiano. É muito boa pessoa”, descreve o atleta do AEK Larnaca.

Apesar do interesse em Zanoli, a SAD do Sporting terá de esperar pela luz verde do clube napolitano para um empréstimo.

O defesa de 22 anos, do Nápoles, esteve emprestado à Sampdoria na segunda metade da última temporada. Depois de três jogos pelo campeão italiano até janeiro, o internacional sub-21 italiano fez 23 jogos e marcou dois golos pelo último classificado da Serie A em 2022/23.