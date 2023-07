Reforço à vista. Zanoli “encaixaria perfeitamente no Sporting”

Beto Severo, antigo capitão do Sporting, acredita que Alessandro Zanoli, lateral-direito do Nápoles de cuja contratação os leões não desistem, “encaixaria perfeitamente” em Alvalade.

“É um jogador bastante interessante. Muito regular e muito veloz, pelo que acredito que encaixaria perfeitamente no processo defensivo e ofensivo de Rúben Amorim”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Apesar de a SAD do Sporting ter de esperar pela luz verde do campeão italiano para o empréstimo, as caraterísticas do jogador, de 22 anos, e os problemas físicos de St. Juste levam Beto a considerar que esta pode ser a peça que falta ao esquema de Rúben Amorim.

“Pode jogar a lateral-direito, até nestas novas rotinas de Rúben Amorim, com quatro defesas, ou como central do lado direito, com três defesas”, descreve Beto à Renascença.

“Concorrência” a Esgaio é bem-vinda



Ricardo Esgaio é o único lateral-direito com experiência na equipa principal, no plantel, algo que o Sporting tem tentado mudar neste mercado.

Para Beto, seria “importante haver concorrência” na posição e a chegada de Zanoli poderia levar a uma melhoria na qualidade geral da equipa.

“Apesar de o Esgaio ter superado a fase menos boa e estar a um bom nível, acredito que a concorrência, e alguém para aumentar a competitividade no grupo, era importantíssimo”, conclui.

Alessandro Zanoli, defesa, de 22 anos, do Nápoles, esteve emprestado à Sampdoria na segunda metade da última temporada. Depois de três jogos pelo campeão italiano até janeiro, o internacional sub-21 italiano fez 23 jogos e marcou dois golos pelo último classificado da Serie A em 2022/23.