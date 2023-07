Gyokeres marca na primeira vez que se mostrou aos adeptos

O Sporting venceu a Real Sociedad, por 3-0, em mais jogo amigável realizado no Algarve.

Viktor Gyokeres, o reforço mais caro da história do Sporting, foi pela primeira vez utilizado num amigável com transmissão televisiva e com adeptos nas bancadas. O sueco não demorou em abrir o marcador, aos 19 minutos da partida.

Aos 26 minutos, Pedro Gonçalves assistiu Ricardo Esgaio para dilatar a vantagem.

No segundo tempo, os leões voltaram a marcar e a fechar o resultado, aos 55 minutos, por Pedro Gonçalves.

O Sporting jogou de início com Adán, Ricardo Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Nuno Santos, Morita, Pedro Gonçalves, Edwards, Paulinho e Viktor Gyokeres. Na segunda parte jogaram ainda Leonardo Barroso, que foi expulso aos 85 minutos, Dário Essugo e Tiago Ferreira.

O Sporting apresenta-se aos adeptos no Troféu Cinco Violinos no domingo, contra o Villarreal.