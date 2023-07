José Ángel Carmona não reforçou no Sporting e assina pelo Getafe

José Ángel Carmona falhou os exames médicos no Sporting, mas já tem acordo para assinar pelo Getafe.

De acordo com a imprensa portuguesa, o lateral-direito terá chumbado nos exames clínicos já em Lisboa para reforçar o Sporting. Regressou a Sevilha, onde o presidente do clube afirmou que "não houve acordo com o Sporting".

Pouco mais de uma semana depois, Carmona encontra o seu destino perto da capital, ao serviço do Getafe, onde vai jogar por empréstimo, com opção de compra, segundo a imprensa local.

José Ángel Carmona, de 21 anos, jogou no Sevilha na época passada até janeiro, quando foi emprestado ao Elche, onde fez apenas nove jogos devido a um problema físico.