"Chotard é bom jogador, mas ainda não substitui Ugarte"

Joris Chotard ainda não está ao nível de Ugarte e o Sporting não pode pedir tanto ao jogador francês, de 21 anos, de acordo com Rui Pataca,

O Sporting está no mercado por um médio para o lugar de Ugarte, e terá apresentado uma proposta de seis milhões de euros pelo internacional francês sub-21, que joga no Montpellier.



Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador do Montpellier, com uma longa carreira em França como treinador e também como diretor desportivo, adverte que Chotard pode não estar à altura desse desafio.

"É um jogador que pode impor-se, agora daí a colmatar a saída do Ugarte é um pouco exigente para um jovem de uma formação, sobretudo quem para um jovem jogador que, embora tenha conhecido o campeonato francês, que é um campeonato rico e que tem estrelas, que metem um jogador destes ao nível muito rapidamente. Podemos aqui também incluir na dificuldade as diferentes formas de jogar de uma equipa como Montpellier no campeonato francês", afirma.

Rui Pataca descreve as principais caraterísticas do médio do Montpellier.



"O Joris Chotard é um jogador médio recuperador, que foi formado no Montpellier, que tem vindo a afirmar-se como titular indiscutível na equipa do Montpellier. Nessa posição, uma posição de sentinela à frente da defesa, onde recupera muitas bolas, e tem uma atividade de jogo e um volume de jogo importante, que tem vindo a desenvolver. É claro que um jogador desta natureza que está em pleno desenvolvimento depende como é que se vai adaptar ao campeonato português", conclui.