"Renovação de Pote evita dissabores de épocas anteriores"

Fernando Nélson considera que a renovação de contrato do Sporting com Pedro Gonçalves deixará Rúben Amorim mais tranquilo nesta janela de transferências.

Pote anunciou, em declarações à Sport TV, que assinará a renovação com os leões nos próximos dias. Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador dos leões recorda que em anos anteriores Rúben Amorim perdeu jogadores importantes antes do fechado de mercado, o que lhe causou alguns dissabores.

"O Pote tem sido um jogador fundamental no xadrez da equipa de Rúben Amorim. Para além de ser fundamental, é um jogador, que tem sido decisivo em muitas circunstâncias. Uma vez que a época passada o Rúben Amorim teve os dissabores das saídas de dois jogadores que muito contava para a época, podendo desta vez poder contar com Pote é seguramente uma notícia excelente", diz.

Fernando Nélson sublinha ainda que seria difícil substituir Pote com a mesma qualidade: "Jogadores com qualidade do Pote não abundam muito e neste momento, ir ao mercado buscar um jogador para o substituir, seria uma coisa bastante difícil", considera.