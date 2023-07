Gonçalo Inácio 2.0? “Fez lembrar o Miguel Veloso no Sporting”

A nova época pode trazer ao Sporting uma nova versão de Gonçalo Inácio. Tonel, antigo defesa dos leões, viu o jovem defesa central em funções que fazem lembrar Miguel Veloso, antigo médio do emblema de Alvalade.

O primeiro jogo à porta aberta da pré-época leonina, diante do Genk, mostrou novas dinâmicas táticas e um novo papel para o central internacional português: uma linha de quatro defesas, da qual se solta para construir jogo no meio-campo.

“Gonçalo Inácio fez-me lembrar, com as devidas diferenças, o Miguel Veloso, na altura em que jogava no Sporting: canhoto, a jogar no meio-campo e a tentar virar o jogo”, admite, em Bola Branca.

A nova variante do 3-4-3 de Amorim “é um sistema que, obviamente, ainda está um pouco verde”, mas que parece encaixar bem nas características do defesa de 21 anos.

“O Gonçalo lê bem o jogo, é bom tecnicamente e tem capacidade para subir no terreno e ser um médio quando a equipa tiver a bola”, assinala Tonel.

Reforço é necessário



Com a nova função para Gonçalo Inácio, chegam novos desafios de mercado para o Sporting.

O clube lisboeta procurou, sem sucesso, reforçar-se com um lateral que também pudesse jogar como central, mas Tonel não vê no plantel outro defesa que possa exercer a dupla função atribuída ao jovem internacional português.

“Do lado direito da defesa pode perfeitamente jogar Ricardo Esgaio ou até St. Juste. Mas, para esta posição de central que depois passa para a linha de meio-campo, acho que não há alternativa ao Gonçalo Inácio”, sublinha, à Renascença.

Vida pós-Ugarte



Para Tonel, a transferência de Manuel Ugarte para o PSG deverá ter precipitado as novas dinâmicas de jogo introduzidas no Sporting.

Com a ausência de um reforço para preencher a vaga do uruguaio, Rúben Amorim terá tentado “colmatar a saída” com uma mudança de dinâmica.

“Acredito que, se tivesse mantido Ugarte, as coisas não se alterariam tanto. Com a saída e sem se ter reforçado com um jogador idêntico, parece-me que é uma tentativa do Rúben Amorim de arranjar uma solução interna”, conclui.

No terceiro encontro da pré-época, o Sporting empatou a 1-1 com o Genk, com golo de Trincão. Antes, os leões bateram o Farense por 2-1 e o Marítimo por 3-0.