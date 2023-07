Sporting empata com o Genk no primeiro amigável à porta aberta

O Sporting empatou com os belgas do Genk, a um golo, no primeiro amigável da pré-época aberto aos adeptos e com transmissão televisiva.

No entanto, Rúben Amorim deixou grande parte do plantel de fora, uma vez que os leões tinham jogado e vencido o Farense da parte da manhã. Gyokeres, o jogador mais caro da história do Sporting, foi um dos que foi utilizado pela manhã e que, por isso, assistiu ao jogo da bancada.

O Sporting jogou de início com Franco Israel, Seba Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Eduardo Quaresma, Afonso Moreira, Morita, Pedro Gonçalves, Edwards, Trincão e Chermiti. Na segunda parte entraram Daniel Bragança e Jovane Cabral.

Francisco Trincão abriu o marcador aos 10 minutos de jogo, assistido por Chermiti, mas o Genk empatou pouco depois. Matheus Reis falhou um passe para Franco Israel, num pontapé de baliza, e Fadena marcou sem dificuldade.

Foi o quarto jogo da pré-época do Sporting, depois das vitórias frente ao Estrela da Amadora, Marítimo e Farense.