Rafael Camacho deve rescindir com o Sporting para reforçar o Famalicão

Rafael Camacho está perto de ser reforço do Famalicão e de rescindir contrato com o Sporting, sabe a Renascença.

O avançado luso-angolano de 23 anos de idade custou 5 milhões de euros ao Sporting em 2019, mas nunca se afirmou em Alvalade. Depois de um golo em 26 jogos pelos leões, seguiram-se empréstimos ao Rio Ave, B SAD e, na última época, no Aris da Grécia.

Com contrato por mais uma época, Camacho poderá deixar o Sporting em definitivo através de uma rescisão contratual.

Bola Branca sabe que Rafael Camacho tem propostas de Inglaterra, mas é cobiçado pelo Famalicão.

O jogador dá prioridade ao Famalicão para poder relançar a carreira em Portugal e o clube minhoto pode conseguir fechar o negócio e a rescisão de Camacho graças às boas relações com o Sporting. Manuel Ugarte e Pedro Gonçalves foram dois negócios recentes entre os dois clubes.

Camacho terminou a formação no Liverpool, onde chegou a fazer seis jogos pela equipa principal e fez parte do plantel dos "reds" que venceu a Liga dos Campeões em 2018/19. No entanto, nunca conseguiu afirmar-se no Sporting.