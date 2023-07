Rogério de Brito responde a Ronaldo. "Vão à caça da massa"

O capitão da seleção portuguesa falou aos jornalistas depois da goleada (5-0) sofrida pelo Al Nassr frente ao Celta de Vigo, no Algarve, e afirmando que a Liga saudita "facilmente ultrapassará" a turca e a neerlandesa, este ano, e que rapidamente estará entre as cinco melhores do mundo.

Ronaldo não é D. Sebastião do Sporting

CR7 fechou a porta a um regresso ao futebol europeu e, como tal, a Alvalade. Muitos adeptos do emblema leonino ainda sonhariam com Ronaldo de volta ao Sporting, mas não Rogério de Brito.

O antigo dirigente nunca teve “especial convicção” que o avançado ainda voltasse a jogar em Portugal, nem expressa um especial desejo por voltar a ver CR7 de verde e branco. Ainda que tivesse “interesse comercial”, não traria sucesso desportivo.

“Não me parece que o Cristiano Ronaldo fosse o regresso de D. Sebastião. Não me parece que isso tenha algum significado especial, do ponto de vista da construção de uma equipa competitiva, como o Sporting precisa”, sublinha, em declarações à Renascença.

Cristiano Ronaldo está em estágio com o Al Nassr, no Algarve. Depois de encontros com Alverca, Farense e Celta de Vigo, a equipa do capitão da seleção nacional encontra Benfica esta quinta-feira, no Estádio Algarve, a partir das 20H30.