Sporting. Três jogadores não seguem para estágio

Três jogadores não seguiram este sábado para o estágio de pré-temporada que o Sporting vai realizar no Algarve.

O treinador Rúben Amorim optou por não levar o avançado Fatawu e os médios Mateo Tanlongo e Sotiris.

Um total de 29 jogadores vão fazer parte do estágio do Sporting no Algarve.

Os leões vão defrontar os belgas do Genk, no dia 19, e a Real Sociedad, no dia 25, no Estádio do Algarve.

Lista de jogadores

Guarda-redes: Antonio Adán, Franco Israel, Diego Calai e Francisco Silva.

Defesas: Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Geny Catamo, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, João Muniz, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Chico Lamba e Luís Neto.

Médios: Morita, Dário Essugo, Daniel Bragança, Mateus Fernandes, Nuno Santos e Pedro Gonçalves.

Avançados: Viktor Gyokeres, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Youssef Chermiti, Paulinho, Jovane Cabral, Tiago Ferreira, Afonso Moreira.