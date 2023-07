​Sporting. Leoas regressam "muito entusiasmadas com nova época"

A equipa de futebol feminino do Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos após as férias. A defesa Bruna Lourenço mostra-se entusiasmada para a nova época.



Depois da apresentação, exames médicos e testes físicos as leoas subiram ao relvado da Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para o primeiro treino com bola, sob a batuta da treinadora Mariana Cabral.

"Estamos muito felizes por voltar, porque gostamos daquilo que fazemos. É sempre bom voltar ao trabalho e estamos muito entusiasmadas com a nova época. Sabemos que a anterior não correu de acordo com as expectativas do Clube, mas queremos começar já a trabalhar para que esta seja melhor", disse Bruna Lourenço aos meios de comunicação do Sporting.

Na última temporada, o Sporting terminou o campeonato em segundo lugar, atrás do campeão Benfica.

A equipa leonina iniciou os trabalhos sem as jogadoras que estão a representar a seleção nacional no Mundial da Nova Zelândia: Ana Borges, Ana Capeta, Diana Silva, Alícia Correia e Fátima Pinto.