Sporting confirma Gyokeres, o reforço mais caro de sempre

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a contratação do avançado internacional sueco Viktor Gyokeres ao Coventry City.

O valor total do negócio com o clube da II Liga inglesa pelo ponta de lança, de 25 anos, pode chegar aos 24 milhões de euros: 20 milhões no imediato e os restantes quatro milhões em bónus, conforme explica o Sporting em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). É a contratação mais cara da história do Sporting.

O Coventry fica com direito a receber 15% da mais-valia de uma futura transferência, embora esse valor possa ser reduzido para até 10%, "por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objetivos individuais e coletivos" contemplados nas variáveis.

Gyokeres assina contrato válido por cinco temporadas, até 2028, e fica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, a mais alta do plantel. Vestirá a camisola 9, que estava sem dono desde a saída de Slimani.

O Sporting suporta o valor do mecanismo de solidariedade. O clube leonino informa, ainda, que os encargos com serviços de intermediação ascendem aos dois milhões de euros, 10% do total da transferência.