Sporting confirma contratação de Viktor Gyokeres até 2028

Gyokeres assina contrato válido por cinco temporadas, até 2028, e fica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, a mais alta do plantel.

O negócio com o clube da II Liga inglesa pelo ponta de lança, de 25 anos, pode chegar aos 24 milhões de euros, segundo a imprensa nacional: 20 milhões no imediato e os restantes quatro milhões em bónus.

O sueco foi o segundo melhor marcador do Championship, na última época, com 21 golos (mais 12 assistências), apenas atrás do inglês Chuba Akpom (28 golos, ainda que só duas assistências), do Middlesbrough.



Ao todo, Viktor Gyokeres marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos pelo Coventry. Também na seleção começa a encontrar o seu espaço: três golos e duas assistências em 14 internacionalizações.

Formado nos suecos do Brommapojkarna, o avançado rumou a Inglaterra ainda adolescente, para representar o Brighton & Hove Albion. Depois de empréstimos a St. Pauli (Alemanha) e Swansea (País de Gales), mudou-se para Coventry 2020/21, primeiro cedido e depois em definitivo.

