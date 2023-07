​Galabadaarachchi reforça Sporting. “Podem-me chamar Jaz”

Jacynta Galabadaarachchi foi anunciada esta terça-feira como reforço da equipa principal feminina de futebol do Sporting.



Depois de duas temporadas e meia no Celtic de Glasgow, a avançada australiana, que também tem nacionalidade argentina, assinou até 2025 pelo emblema de Alvalade.

A nova leoa tem 22 anos e na última temporada foi campeã da Escócia, com um registo de 30 jogos, 15 golos e 17 assistências.

A avançada já jogou pela selecção sub-20 da Austrália.

Num vídeo de apresentação divulgado nas redes sociais do Sporting, Jacynta Galabadaarachchi brinca com o seu próprio nome e diz que, para simplificar, “podem-me chamar Jaz”.

"Estou muito entusiasmada, o Sporting CP é um clube incrivelmente grande e estou desejosa por começar a treinar e conhecer as jogadoras", disse a avançada.

"Quando me contactaram fiquei muito contente, deram-me a conhecer a ambição, os valores e a filosofia do Clube e identifico-me muito com isso enquanto jogadora. Por isso não tive dúvidas e estava pronta para vir", afirmou Jacynta Gala.