Gyokeres viaja esta terça-feira para Lisboa para assinar pelo Sporting

Viktor Gyokeres é esperado, esta terça-feira, em Lisboa, para reforçar o Sporting, segundo avança o jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com o especialista no mercado de transferências, o ponta de lança internacional sueco, de 25 anos, que ainda pertence aos ingleses do Coventry City, viajará em jato privado, acompanhado do empresário, Hasan Cetinkaya. O voo tem chegada prevista para as 17h00.

Em Lisboa, Gyokeres realizará os obrigatórios exames médicos, antes de assinar contrato para as próximas cinco temporadas. O avançado será o jogador mais caro da história do Sporting, que pagará 20 milhões de euros ao Coventry, mais quatro milhões dependentes de objetivos.

Os leões deverão, ainda, blindar o internacional sueco com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, a mais alta do plantel.

Gyokeres foi o segundo melhor marcador do Championship, na última época, com 21 golos (mais 12 assistências), apenas atrás do inglês Chuba Akpom (28 golos, ainda que só duas assistências), do Middlesbrough.

Ao todo, Viktor Gyokeres marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos pelo Coventry. Também na seleção começa a encontrar o seu espaço: três golos e duas assistências em 14 internacionalizações.