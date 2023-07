Sporting e Coventry chegam a acordo por Viktor Gyokeres

O negócio pelo ponta de lança internacional sueco, de 25 anos, pode chegar aos 24 milhões de euros, de acordo com a segunda publicação: 20 milhões no imediato e os restantes quatro milhões em bónus.

O jornalista especialista no mercado de transferências Fabrizio Romano adianta que o Coventry já tem acordo com o Everton para a contratação do inglês Ellis Simms, o que facilita a libertação de Gyokeres.

O sueco foi o segundo melhor marcador do Championship, na última época, com 21 golos (mais 12 assistências), apenas atrás do inglês Chuba Akpom (28 golos, ainda que só duas assistências), do Middlesbrough.

Ao todo, Viktor Gyokeres marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos pelo Coventry. Também na seleção começa a encontrar o seu espaço: três golos e duas assistências em 14 internacionalizações.