Sporting encontra lateral-direito para 2023/24 no Sevilha

O Sporting está muito perto de garantir a contratação de José Ángel Carmona, defesa do Sevilha, segundo avança o jornal "Record".

O lateral-direito espanhol, de 21 anos, que também pode jogar a central, deverá custar cerca de cinco milhões de euros ao Sporting, que o amarrará com contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Em declarações ao "Record", o empresário de Carmona confirma que "o Sporting está interessado" e que "há negociações". Não só com os leões, ressalva, mas também com equipas do campeonato espanhol.

"O Sporting agrada ao jogador [Carmona], pois é um clube onde terá a possibilidade de lutar por títulos", reconhece Carlo Cutropía.

José Ángel Carmona preenche a vaga aberta com a saída de Pedro Porro para o Tottenham em janeiro. Na altura, os leões substituíram o espanhol com o compatriota Héctor Bellerín, por empréstimo do Barcelona, no entanto, as lesões não permitiram ao ex-Arsenal brilhar.

Formado no Sevilha, Carmona estreou-se na equipa principal em 2021/22. Na primeira metade da temporada passada, registou dois golos e uma assistência em 15 jogos, antes de ser emprestado ao Elche, em janeiro.