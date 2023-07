José Ángel comparado a Porro. “Mais forte a nível defensivo”

Abel Pimenta, antigo treinador-adjunto do Sevilha B, deixa elogios a José Ángel Carmona, com quem se cruzou no clube andaluz e que é apontado como reforço do Sporting para a nova época.

O treinador explica que o defesa direito espanhol de 21 anos “fez a formação como central”, o que lhe deu uma capacidade defensiva acima da média, e foi ao chegar à equipa B do Sevilha, onde se cruzaram, que “começa a ser utilizado a lateral e a destacar-se”.

“É muito forte nos duelos, no um para um defensivo e tem jogo aéreo. Pode melhorar uma ou outra questão relacionada com a definição no último terço, mas é um miúdo super profissional e tem muito potencial, seja a lateral ou a central”, descreve, a Bola Branca.

Numa comparação com um dos laterais direitos que mais se destacou em Alvalade, Abel Pimenta afirma que Carmona é “mais forte” a defender do que Pedro Porro, mas perde quando comparado no plano ofensivo.

“É ligeiramente diferente do Porro. Provavelmente mais forte a nível defensivo, mas reconheço nele capacidade e potencial para, do ponto de vista ofensivo, e em função da qualidade do trabalho do Rúben Amorim, acrescentar nele competências no processo ofensivo, que podem ser aprimoradas”, diz, em entrevista à Renascença.

À procura de um “contexto favorável”

José Ángel Carmona não tem passado por conjunturas fáceis: um Sevilha em crise profunda e um Elche que foi último da Liga espanhola durante toda a época.

Abel Pimenta destaca a “resiliência” do jovem lateral, que foi utilizado em 15 jogos nos andaluzes, na primeira metade da época passada, e em 8 nos valencianos, onde esteve na segunda metade da época, por empréstimo.

“Acredito que, num contexto de jogar com regularidade, vai dar uma boa resposta e tem todas as condições para singrar, até porque, tendo aparecido numa equipa de grande dimensão, como o Sevilha, tem a habituação ao que é jogar num clube com pressão”, explica.

José Ángel tem contrato válido com o Sevilha até junho de 2025. O lateral, formado no clube, é internacional sub-21 por Espanha.