Tiago Tomás despede-se de Alvalade. “Espero voltar a ver-vos”

O português Tiago Tomás deixou mensagem nas redes sociais a despedir-se do Sporting.

O avançado vai continuar na Alemanha e está a caminho do Wolfsburgo.

Após 10 anos em Alvalade, Tiago Tomás (TT) diz que não consegue “exprimir a gratidão”.

“Em 2013 entrava na Academia um menino franzino, inocente, e que pouco mais aspirava do que a pura alegria de praticar o desporto que gostava mais que tudo. Os anos passaram e a alegria, essa que nunca o abandonou, testemunhou o realizar de um sonho quando o viu estrear em Alvalade. Não conseguirei nunca exprimir a gratidão que tenho pelo meu Sporting por me ter tornado no jogador e acima de tudo o homem que hoje sou, e a sensação de orgulho que tenho por vos ter conseguido retribuir ao fazer parte da conquista de vários troféus, mas principalmente pelo campeonato em 2021”, lê-se, na publicação.

Tiago Tomás diz que o título conquistado pelo Sporting foi “a maior das emoções” e que tudo fez para “honrar o símbolo que tinha ao peito”.

“Quero agradecer do fundo do coração a todos que me acompanharam ao longo destes 9 anos, à minha família que presenciaram de perto todos os altos e baixos que o futebol me proporciona e que são o maior pilar da minha vida, treinadores, staff, cozinheiros, roupeiros, todos os que de forma direta e indireta me ajudaram a ter o prazer de fazer da minha vida o que mais gosto, e principalmente aos meus colegas de equipa que viveram tudo isto comigo e que hoje são amizades que tenho para a vida e que os considero como irmãos. Espero voltar a ver-vos”, acrescenta.

TT fez 66 jogos de leão ao peito e marcou nove golos.